Milan sempre più vicino a Mateta: non convocato dal Palace, l'agente è atteso in Italia

Il Milan è sempre più vicino ad accogliere un nuovo attaccante tra i propri ranghi: dopo aver preso Fullkrug a inizio sessione di calciomercato invernale, adesso anche Jean-Philippe Mateta è a un passo. Il francese, che intanto non è stato convocato per la prossima giornata di Premier League dal suo Crystal Palace, è finito nel radar dei rossoneri nelle ultime ore.

Le parti, adesso, sono in continuo contatto per chiudere la trattativa, attendendo di capire se in serata o al massimo nella giornata di domani, fa sapere Sky Sport. L’agente dell’attaccante è ancora a Londra. L’operazione potrebbe eventualmente liberare anche l’uscita di Cristopher Nkunku, sul quale è in forte pressing la Roma.

Jean-Philippe Mateta ha totalizzato in carriera in Premier League, giocando esclusivamente per il Crystal Palace, 153 presenze e 46 gol. La sua produzione gol si è evoluta progressivamente: ha iniziato con un impatto limitato nelle prime due stagioni e mezzo (2020-21 e 2021-22: 29 presenze e 6 gol complessivi), ha poi trovato maggiore continuità nella 2022-23 (29 presenze e 2 gol), per esplodere definitivamente nelle ultime due annate complete (2023-24: 35 presenze e 16 gol; 2024-25: 37 presenze e 14 gol). Nella stagione in corso 2025-26, fino a fine gennaio, ha già totalizzato 23 presenze e 8 reti.