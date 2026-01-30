Nottingham su Mateta, l'allenatore Dyche ammette: "Difficile fare affari a gennaio"

Il Nottingham Forest si prepara a vivere ore delicate in vista della chiusura della sessione invernale. L’obiettivo della dirigenza è rinforzare la rosa con almeno un attaccante e un difensore, ma le operazioni in entrata restano legate a equilibri complessi. In particolare, la pista che porta a Jean-Philippe Mateta (su cui è forte l'interesse del Milan) del Crystal Palace appare tutt’altro che semplice, nonostante un’offerta già presentata.

Il quadro si complica ulteriormente perché l’interesse del Palace per Jorgen Strand Larsen dei Wolves sembra essersi raffreddato proprio alla vigilia dello scontro diretto tra le due squadre. Un passaggio che rischia di rallentare l’intera catena di movimenti sul mercato offensivo.

Sean Dyche, intervenuto sull’argomento, ha spiegato la linea del club: “Vedremo. L’ho sempre detto, e da quando sono al club il proprietario ha chiarito che sosterrà il Forest, ma è un club di scambi. Dipende da cosa c’è a disposizione”. Il tecnico ha poi aggiunto: “La gente potrebbe uscire, ma è più probabile che stiamo cercando qualcuno che entri. Non è facile, gennaio è probabilmente il periodo più difficile di tutti. Siamo attivi in determinate situazioni e vedremo se riusciremo a superarle”.