Milan, Allegri: "Una vittoria in meno per raggiungere il traguardo. Como? Obiettivi diversi"

Intervenuto ai microfoni di Telelombardia dopo la vittoria ottenuta sul campo del Pisa, mister Massimiliano Allegri ha commentato così la prestazione del suo Milan e dei vari calciatori rossoneri protagonisti: "Sono punti importanti per allungare in classifica. È una vittoria in meno per raggiungere l'obiettivo finale".

Su Rabiot: "Ha bisogno di riposarsi e lo farà mercoledì".

Su Modric: "Ancora una volta ha mostrato che campione è, soprattutto a livello caratteriale. Ricci ha fatto un bell'inserimento. Tutta la squadra ha reagito bene, anche se in alcuni momenti bisogna fare meglio".

Sulle altre partite del week-end: "Non tifo per nessuno. Vedrò due belle partite come Inter-Juventus e Napoli-Roma".

Sul Como: "Stanno facendo una grande annata. Noi e loro abbiamo obiettivi diversi".