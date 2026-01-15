Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Milan, Allegri: "Ci ha tenuto in partita Maignan, siamo stati resilienti e volevamo i 3 punti"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:15Serie A
Paolo Lora Lamia

Il tecnico del Milan Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria per 1-3 contro il Como nella gara valevole per il recupero della 16^ giornata di Serie A.

Tatticamente è stato un Milan che ha cambiato più volte: averla vinta così è stato motivo di soddisfazione?
"Siamo partiti giocando con 4 centrocampisti in fase di possesso, avendo qualche linea di passaggio buona. Sul vantaggio loro ci siamo un po' disuniti, ma una volta recuperata la partita, dopo che Maignan ci ha tenuto in piedi contro un Como forte, nel secondo tempo e dopo aver messo i tre davanti, ho preferito tornare come eravamo partiti".

Non volevi che Leao stesse a sinistra, ma poi il secondo gol è partito da lì.
"A un certo punto difendevamo con i 4 a metà campo e, per dare un po' più di respiro a Leao, lo volevo mettere più vicino a Nkunku e aprirsi nella fase di possesso. E' stato bravo, ha dato una palla meravigliosa premiando un bell'inserimento. Il Como ha tirato molto in porta, la squadra è stata resiliente e ha voluto il risultato".

Sul rigore cosa è successo?
"Leao voleva calciare, in quel momento mi sono sentito di far calciare Nkunku. Ho visto metà tribuna esultare e pensavo che avesse sbagliato, ma è andata bene".

Quanto di questa capacità camaleontica è stata figlia delle particolarità del Como e quanto ci può essere di utile per il futuro anche viste le caratteristiche di Fullkrug?
"E' entrato benissimo, come gli altri. Col Como giocare è molto complicato, quando vai in svantaggio ho preferito infoltire il centrocampo e mettere Leao e Saelemaekers dalle parti per tamponare. Siamo stati bravi e fortunati a trovare il pareggio, poi nel secondo tempo la partita è cambiata".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto L'Inter mette la freccia, mentre Chivu aspetta un regalo dal mercato. Lo meriterebbe anche Conte, ma le regole cervellotiche penalizzano il Napoli. Può una società sana dover fare i conti con tutto questo?
