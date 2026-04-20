Milan, basta Rabiot per 3 punti Champions a Verona. Allegri: "Futuro? Proseguiremo assieme"

Massimo risultato con il minimo sforzo e tanto basta, per far passare la paura e allungare in un weekend nel quale Como e Roma hanno già frenato. Il Milan a Verona capitalizza al massimo una delle due vere grandi chance che riesce a creare, sull'asse Leao-Rabiot, nel primo tempo. Il portoghese in una prova non così entusiasmante offre l'assist decisivo al francese, che si conferma uomo dai gol pesanti. I rossoneri hanno saputo contenere la voglia dei padroni di casa di onorare un campionato già andato, con Maignan decisivo a fermare Belghali involato i porta nel finale del primo tempo.

Leao per Rabiot, poi Maignan salva

Il primo tempo è soporifero: il Milan aspetta e quando ha la palla, ha poche idee. Il Verona prova a farsi sotto, al netto delle tante assenze e di un attacco decimato, senza trovare grandi sbocchi. Al tiro alto di Edmundsson rispondono dei tentativi senza troppe pretese di Bartesaghi (punizione alta) e Rabiot (destro centrale). Si ferma Oyegoke dopo 21 minuti: entra Lirola. Poi il gol: Rabiot per Leao, imbucata ancora per Rabiot che anticipa Montipò e fa 0-1. Nel recupero della frazione Maignan si supera su Belghali involato a rete.

Gol annullato a Gabbia, Valentini salva su Saelemaekers. Colpo Champions del Milan

Sammarco prova a cambiare qualcosa inserendo il giovane della Primavera Vermesan, per Bradaric, con Belghali che passa sulla fascia sinistra nel 3-5-2. Lo stesso Belghali calcia bene al 53', mandando fuori di poco. Allegri si gioca la carta Gimenez (per Leao) oltre a Ricci e Saelemaekers. Vermesan ha voglia di farsi vedere e al 70' va vicino al gran gol con un tiro a giro. Al gol ci arriva Gabbia, ma il VAR rileva il fuorigioco. Nel finale Valentini salva sulla linea un tentativo di Saelemaekers, poi Al-Musrati non inquadra il bersaglio per poco.

Milan, Allegri: "Oggi una delle vittorie più importanti"

L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, a fine gara ha parlato anche del proprio futuro: "Se la chiamata della Nazionale potrebbe farla vacillare? No, fino a questo momento non c'è stata nessuna telefonata e il mio unico pensiero è sul Milan, perché abbiano iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme".

Verona, Sammarco: "Errore grave sul gol"

"Sul gol: sicuramente abbiamo fatto un errore, è evidente. Su una palla nostra che abbiamo rinviato, troppo leggeri e lunghi sulla seconda palla ci hanno preso d'infilata, un errore grave da non fare contro una squadra con quella velocità e forza. Vermesan ha fatto molto bene, sono contento per lui, ci può dare una mano, ma è anche giusto lasciarlo crescere a dovere".