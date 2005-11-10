Milan, Amorim: "I ragazzi devono solo essere umili e andrà tutto bene, io li proteggerò"

Dopo il successo nel derby contro l'Inter, il tecnico rossonero Ruben Amorim ha parlato ai microfoni di Milan TV: "Non solo la nostra reazione - riporta Milannews.it - ma anche la reazione del pubblico è stata incredibile. L'ambiente non me lo aspettavo. Mi aspettavo qualcosa di grande, ma non fino a questo punto. Penso che abbiamo iniziato davvero bene, che abbiamo preparato la partita benissimo e che fossimo concentrati, tutti quanti nella squadra: l'avevo detto anche in conferenza stampa.

Ho sentito che dopo Bologna erano tutti molto arrabbiati e delusi, com'era giusto che fosse. Ma nei giorni successivi, mentre preparavamo la partita, ho percepito che erano davvero concentrati sul compito e per il resto hanno il talento e sono in grado di vincere qualsiasi partita. Fin dal primo minuto sono stato molto tranquillo perché sentivo che la squadra c'era.

Mi sono goduto l'ambiente, ma per me è stata una partita tranquilla perché sentivo che la squadra era pronta a lottare. Avevano solo bisogno di essere davvero concentrati su ogni singolo dettaglio. Devono solo essere umili e andrà tutto bene, perché io li proteggerò sempre se saranno così. Quindi sono davvero felice per tutti, ma ora concentriamoci sulla prossima. Festeggiamo oggi, ma poi testa alla prossima partita".