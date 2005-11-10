Amorim spiega i problemi di Goncalo Ramos: "Farà tantissimi gol quando lo aiuteremo di più"

Il Milan vince a Genova grazie alle reti di Cisse e Pulisic, ma resta la sensazione che qualcosa manchi nel reparto avanzato per far sbloccare Goncalo Ramos. Il tecnico rossonero, Ruben Amorim, nella conferenza stampa post-gara ha però difeso il centravanti portoghese, facendo invece notare che ci sia un problema di squadra.

A che punto è la crescita di Gonçalo Ramos. Oggi fa assist.

"Penso che sia difficile per un attaccante quando non fa gol. Ma lo ripeterò: non stiamo tanto tempo nel terzo finale del campo. Abbiamo il possesso, stiamo crescendo nell’uscita palla, ma ci manca questo. Quando saremo stabilmente nell’ultimo terzo di campo Gonçalo segnerà tantissimi gol. È un problema di squadra, non stiamo aiutando Ramos ma lui ci sta aiutando molto. È un processo, un percorso. E non siamo ancora al punto di essere così dominanti da far stare Ramos per la maggior parte del tempo nell’area avversaria. Siamo ancora lontani".

Da cosa dipende essere competitivi?

"È la mentalità. Quando sei un giocatore non ci sono “giorni liberi”. Se giochi per il Milan, per questi club, non ci sono giorni liberi. Non puoi presentarti come è successo giovedì e poi riaccenderti per la domenica. Non è possibile, non è una cosa che funzionerà. Non è una condizione fisica, è una questione di avere ansia per la sconfitta. Se hai “panico” per la sconfitta non è che hai paura di perdere, ma sei consapevole che perdere è la fine del mondo. Questo è il feeling che voglio che abbiano le mie squadre".