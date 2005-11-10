Genoa, Ellertsson: "Siamo un bel gruppo. Io posso ancora migliorare molto"

17.55 - Fra poco il centrocampista del Genoa Mikael Ellertsson interverrà in conferenza stampa per analizzare il match contro il Milan. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.57 - Inizia la conferenza stampa di Mikael Ellertsson.

E' arrivata una sconfitta ma il Genoa ci ha provato molto.

"Siamo un bel gruppo che spinge tanto. Anche oggi abbiamo giocato molto bene. A parte gli errori fatti, possiamo andare avanti con questo gruppo siamo ragazzi molto validi".

De Rossi ti dà molta fiducia.

"Adesso devo calciare di più. I gol per me sono molto importanti. Sono molto contento".

In cosa puoi ancora migliorare?

"Ci sono tante cose in cui devo migliorare. La gestione con la palla, perdo un po' troppi palloni. Posso migliorare ancora molto con il lavoro".

18.02 - Termina la conferenza stampa di Mikael Ellertsson.