Inter, Spence prima del Como: "Dobbiamo restare concentrati e vincere"
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Daniel Uccellieri
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Oggi alle 18:00Serie A
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08.11.2026 18:00Serie A
Spence presenta la sfida con il Como: "Dovremo stare attenti". L'esterno nerazzurro invita a mantenere la concentrazione dopo Rotterdam.
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Djed Spence si prepara alla sfida contro il Como con fiducia, ma senza sottovalutare le difficoltà dell'avversario. L'esterno nerazzurro, intervenuto ai microfoni di Inter TV, ha sottolineato l'importanza di mantenere alta la concentrazione dopo il successo ottenuto a Rotterdam.
"Affrontiamo una squadra che mette in campo grande intensità, dovremo stare attenti. Ovviamente speriamo di vincere. Stiamo bene, siamo felici della vittoria a Rotterdam, ma dobbiamo restare concentrati e vincere stasera
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