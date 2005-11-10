Accanto ai grandi sogni di mercato Nicolò Tresoldi ed Endrick, al Milan prende sempre più quota una terza pista offensiva: Ermedin Demirovic dello Stoccarda. Secondo quanto riferito da TuttoSport, il nuovo Head of Football rossonero Markus Krosche ha acceso i fari sull'attaccante bosniaco, un profilo che conosce a fondo e che consentirebbe di rinforzare il reparto senza bruciare budget da 60-70 milioni né svalutare l'investimento fatto su Goncalo Ramos.

Un rapace d'area

I numeri stagionali del classe 1998 certificano il suo ottimo momento di forma: già 9 reti complessive tra Bundesliga (5 gol in 9 presenze) e Champions League (4 centri in altrettante gare), prestazioni seguite dal vivo dagli osservatori rossoneri nelle ultime settimane. Nonostante il rendimento da trascinatore, la valutazione del cartellino non dovrebbe impennarsi eccessivamente grazie alla situazione contrattuale, con un accordo in scadenza nel 2028 e nessuna intesa finora raggiunta con il club svevo per il prolungamento. Già seguito dalla Juventus ai tempi della gestione Giuntoli e osservato oggi anche da diverse formazioni di Premier League, l'erede di Edin Dzeko nella nazionale bosniaca gradirebbe l'approdo in Serie A e garantirebbe a Ruben Amorim una duttilità preziosa, potendo agire sia da prima punta sia in coppia con Ramos o da esterno nel tridente.

Le uscite

L'eventuale innesto invernale in prima linea si intreccia inevitabilmente con il percorso di crescita di Francesco Camarda. Per il talento classe 2008 si profila infatti una partenza in prestito a gennaio per accumulare minutaggio e completare la propria maturazione lontano dalle pressioni di San Siro. Il suo agente, Giuseppe Riso, sta vagliando da giorni le numerose manifestazioni d'interesse pervenute sul tavolo: oltre a cinque società di Serie A e a un paio di club esteri, resta viva anche l'ipotesi di un'esperienza formativa in Serie B.