Nel corso della sua lunga lettera a Cronache di Spogliatoio, mister Paolo Vanoli si è soffermato anche su tanti singoli della sua Fiorentina. Di seguito i rispettivi passaggi.

Da De Gea a Mastantuono, il pensiero di Vanoli

Su De Gea: "Lui è il mio capitano, oltre che essere il mio campione. Non penso che a una persona del suo calibro si debba insegnare come uscire dai momenti difficili. David è un grandissimo professionista, che nonostante l’età ha sempre fatto la differenza. Nella vita e nei percorsi, i periodi difficili possono capitare a tutti. Quando dico che è il mio capitano… basta questo: non penso che ci sia la necessità di spiegare a De Gea come uscire da un periodo negativo. Con i calciatori più esperti basta uno sguardo, ed è quello che accade con lui".

Su Parisi: "Quando a un calciatore chiedi uno sforzo, o un cambiamento, in un momento di difficoltà, e la risposta è 'Mister, nessun problema', allora vi assicuro che puoi andare a fare quello che vuoi. Fabiano è un esempio importante: una persona che ha sempre fatto il terzino, si è messo a disposizione quando la coperta era corta dicendo 'Se pensa che questo per la squadra vada bene, allora va bene. Non si preoccupi che io ci sono'. Capisci la persona che hai davanti. Disponibilità. Poi per la stagione che ha fatto dopo… forse ci eravamo sbagliati tutti pensando che fosse un terzino!".

Su Goncalves: "Vale la stessa cosa quest’anno con Pedro Goncalves: 'Mister, anche solo per 5 minuti, ma io ci sono'. Allora capisci che stai costruendo qualcosa, che davanti a questa possibilità di crescita e lavoro, puoi andare in battaglia".

Sulle scelte difficili: "Lo scorso anno abbiamo dovuto fare scelte difficili. Come togliere la fascia di capitano a Ranieri. In quei momenti parli con i ragazzi, non devi giustificarti ma solo spiegare in modo trasparente il perché. Sono sicuro che Luca inizialmente abbia sofferto. O lo stesso Fagioli, che tutti dicevano che il play non poteva farlo: per me nel calcio moderno si può fare tutto, basta avere la mentalità. È arrivato in Nazionale da play, ma non è che adesso nei momenti di difficoltà bisogna rifugiarsi nel fatto che nasce mezzala".

Su Mastantuono: "Guardate Mastantuono: a 16 anni viveva già la pressione del River, poi è andato al Real Madrid. E non è un caso che il Real abbia pagato 60 milioni per prenderlo. Basta vedere il suo abbraccio dopo il Como, uscendo da un momento difficile. La sintonia, il fuoco argentino… è del 2007, ma dopo la tripletta segnata contro il Venezia in cui tutto il mondo parlava di lui, è andato a fare l’intervista post-partita dicendo in diretta che il premio del miglior giocatore della partita lo meritava Fagioli. Mentalità, una grandezza nonostante l’età. Franco deve completarsi, ma la scelta di venire a Firenze, che ha voluto lui, parla da sola nell’ottica di fare un salto in avanti".

Sul futuro di Mastantuono: "Su di lui posso solo dire: godiamocelo. Facciamolo crescere e godiamocelo. È una fortuna poter lavorare con un talento così. Ma come gli ho detto, il talento non basta: se si coccola solo del talento, prima o poi si ferma. Ma lui lo sa benissimo. Mi ha stupito la sua gestione della pressione. Ha una passione sfrenata per il calcio, lo vedi che gli piace proprio giocarlo. Ne parla, lo vede. Deve imparare però a capire quando dribblare e quando invece giocare più a due tocchi per la squadra. Fa parte dell’entusiasmo di un giocatore che vuole incidere. Ma meglio così: a questi giovani dico che devono osare. Come con la Juventus. Alla fine è la voglia di voler provare a vincere".