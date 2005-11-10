"Abbiamo lavorato bene in questa sosta, rispetto alla precedente avevamo meno calciatori impegnati in Nazionale, quindi abbiamo potuto fare un ottimo lavoro. Che spero di vedere domani in campo": nella conferenza stampa che anticipa il match contro la Cremonese, esordisce così il tecnico del SudTirol Davide Possanzini.

Che, in vista della ripresa del campionato, aggiunge poi: "Ci sarà un periodo intenso, avremo 4 partite in due settimane, tutte complicate anche per quello che ci sta presentando il campionato. La cremonese è in forma, in un momento di up, ha obiettivi chiari da inizio anno, e non renderà la nostra vita facile, anche se noi giocheremo a modo nostro per imporre il nostro gioco; chiaro però che dovremo pensare anche alle gare successive, ma tutto dipenderà da come inizieremo. Abbiamo qualche problemino in alcune zone di campo, abbiamo cambiato anche superficie di allenamento: Pyyhtia si sta allenando a pieno regime anche se non è ancora al 100%, ma abbiamo in più Cragno. Adesso ho due portieri davvero forti, con Cragno ho parlato chiaramente per il ruolo che avrà, sul portiere la penso un po' all'antica: ma questo deve essere per lui un modo anche per rimettersi completamente. Comunque ho ancora l'allenamento di oggi per chiarire i dubbi, cercherò di fare meno danni possibili".

Prosegue: "Finora abbiamo fatto buone cose, forse a livello di numeri non abbiamo risultati eclatanti, ma alla fine sono soddisfatto, perché la squadra si è sempre espressa, ha provato a far cose tenendo viva la partita. A Pisa lo abbiamo dimostrato, credo che quella debba essere un punto di partenza. E in queste prossime gare dobbiamo crederci, proseguendo sulla strada intrapresa: siamo andati anche oltre le mie aspettative, dobbiamo continuare a spingere perché i risultati alla lunga si vedranno".