SudTirol, c'è la Cremonese. Possanzini: "Memorizzare la gara di Pisa: che sia un punto di partenza"
Claudia Marrone
"Abbiamo lavorato bene in questa sosta, rispetto alla precedente avevamo meno calciatori impegnati in Nazionale, quindi abbiamo potuto fare un ottimo lavoro. Che spero di vedere domani in campo": nella conferenza stampa che anticipa il match contro la Cremonese, esordisce così il tecnico del SudTirol Davide Possanzini.
Che, in vista della ripresa del campionato, aggiunge poi: "Ci sarà un periodo intenso, avremo 4 partite in due settimane, tutte complicate anche per quello che ci sta presentando il campionato. La cremonese è in forma, in un momento di up, ha obiettivi chiari da inizio anno, e non renderà la nostra vita facile, anche se noi giocheremo a modo nostro per imporre il nostro gioco; chiaro però che dovremo pensare anche alle gare successive, ma tutto dipenderà da come inizieremo. Abbiamo qualche problemino in alcune zone di campo, abbiamo cambiato anche superficie di allenamento: Pyyhtia si sta allenando a pieno regime anche se non è ancora al 100%, ma abbiamo in più Cragno. Adesso ho due portieri davvero forti, con Cragno ho parlato chiaramente per il ruolo che avrà, sul portiere la penso un po' all'antica: ma questo deve essere per lui un modo anche per rimettersi completamente. Comunque ho ancora l'allenamento di oggi per chiarire i dubbi, cercherò di fare meno danni possibili".
Prosegue: "Finora abbiamo fatto buone cose, forse a livello di numeri non abbiamo risultati eclatanti, ma alla fine sono soddisfatto, perché la squadra si è sempre espressa, ha provato a far cose tenendo viva la partita. A Pisa lo abbiamo dimostrato, credo che quella debba essere un punto di partenza. E in queste prossime gare dobbiamo crederci, proseguendo sulla strada intrapresa: siamo andati anche oltre le mie aspettative, dobbiamo continuare a spingere perché i risultati alla lunga si vedranno".