Notizie non troppo confortanti quelle che arrivano per l'Avellino, che dovrà fare a meno per un po' di Antony Iannarilli: l'estremo difensore, dopo un fastidio accusato in uno degli allenamenti settimanali, si è sottoposto a esami medici che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra; non indicati dal club i tempi di recupero.

Ma è stata la stessa società a rendere nota la condizione del calciatore:

"L’U.S. Avellino 1912 comunica che il calciatore Antony Iannarilli, in seguito ad un fastidio accusato nell’allenamento di martedì 17 novembre 2026, ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso grado a carico del gemello mediale della gamba destra.

L’atleta ha già iniziato il percorso riabilitativo".