Mister Eusebio Di Francesco e il suo Lecce sfidano la capolista. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico giallorosso ha parlato così della Lazio e del lavoro svolto da Gennaro Gattuso.

Le parole di Di Francesco sulla Lazio

Il Lecce deve avere meno timore reverenziale?

"Ho sempre parlato di coraggio, voglio un atteggiamento propositivo, ho visto una squadra allenarsi davvero bene in queste due settimane. Sono fiducioso di quello che il gruppo mi può dare. La Lazio ha grande entusiasmo, sta facendo molto bene, ha mantenuto giocatori di qualità e ha acquisito maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Gattuso sta facendo veramente bene. Dobbiamo giocarcela, scendendo in campo senza timore reverenziale".

È il momento migliore per affrontare la Lazio?

"A noi pesa ogni partita, mi si chiude lo stomaco prima di ogni gara, a me non cambia nulla a prescindere dall'avversario. Ho pensato a rinforzare i nostri concetti sapendo che squadra andremo ad affrontare. Non parlo di spregiudicatezza, ma abbiamo la possibilità di fare qualcosa anche con le grandi. Ripartiamo dalle prestazioni, rimanendo attaccati al risultato".