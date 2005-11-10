Croazia o Milan, l'indissolubile Modric gioca sempre. E sarà lui a decidere il futuro
Tommaso Bonan
Quarantuno anni (più un paio di mesi) e non sentirli. Dopo aver giocato nella sua Croazia durante la sosta contro Inghilterra e Repubblica Ceca (quest'ultima 90' in campo con la fascia al braccio), Luka Modric dopodomani a San Siro tornerà a vestire i panni dell'insostituibile del centrocampo del Milan nella sfida contro il Frosinone.
Il rapporto tra Modric e il Milan va oltre gli accordi scritti
E il futuro? Modric è legato al Milan fino all’estate, almeno a giudicare dal contratto in scadenza nel giugno del 2027. E come ricorda La Gazzetta dello Sport, non ci sono ulteriori opzioni di prolungamento. Il rapporto tra giocatore e club però va oltre gli accordi scritti, sarà il giocatore insomma a scegliere del proprio futuro, come ha fatto l’estate scorsa, scegliendo di rimanere. Nella scorsa stagione infatti Modric ha voluto ancora il Milan nonostante sia rimasto in città senza la famiglia, tornata nel frattempo a Madrid. Uguale quest'anno. E il prossimo?