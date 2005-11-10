Qua­ran­tuno anni (più un paio di mesi) e non sentirli. Dopo aver giocato nella sua Croazia durante la sosta contro Inghilterra e Repubblica Ceca (quest'ultima 90' in campo con la fascia al brac­cio), Luka Modric dopo­do­mani a San Siro tornerà a vestire i panni dell'insostituibile del centrocampo del Milan nella sfida contro il Fro­si­none.

Il rap­porto tra Modric e il Milan va oltre gli accordi scritti

E il futuro? Modric è legato al Milan fino all’estate, almeno a giu­di­care dal con­tratto in sca­denza nel giu­gno del 2027. E come ricorda La Gazzetta dello Sport, non ci sono ulte­riori opzioni di pro­lun­ga­mento. Il rap­porto tra gio­ca­tore e club però va oltre gli accordi scritti, sarà il giocatore insomma a sce­gliere del pro­prio futuro, come ha fatto l’estate scorsa, sce­gliendo di rima­nere. Nella scorsa stagione infatti Modric ha voluto ancora il Milan nono­stante sia rima­sto in città senza la fami­glia, tor­nata nel frat­tempo a Madrid. Uguale quest'anno. E il prossimo?