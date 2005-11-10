Fresco di vittoria del premio Mino Favini, dedicato al miglior dirigente di Settore Giovanile della scorsa stagione, il neo responsabile del vivaio del Sassuolo Matteo Silvestri ci parla del suo lavoro e del lungo periodo come punto di riferimento dei giovani ad Empoli. Proprio nella scorsa estate è passato a guidare la cantera neroverde: "Il premio Mino Favini è sicuramente un riconoscimento importantissimo per chi, come me, fa settore giovanile e lavora nel mondo del calcio giovanile per vari motivi. Il primo è perché è intitolato a un personaggio storico del mondo dei settori giovanili; l'altro è perché è un premio in cui votano tutti gli altri responsabili dei settori giovanili, quindi tutti i colleghi che come me quotidianamente e settimanalmente condividono le dinamiche e le difficoltà di lavorare con i giovani. Ha quindi un valore enorme e doppio rispetto ad altri premi", ci racconta l'Head of youth sector del club.

Questa passione per il settore giovanile che ci accomuna, da cosa nasce?

"Io ho cominciato molto presto perché sono del 1991, ho 35 anni. Ho sempre avuto questa passione: quando ho capito che, giocando nei dilettanti, in Eccellenza e in Serie D, non avrei potuto fare una carriera importante da calciatore, mi sono subito appassionato al mondo dei dirigenti calcistici. Leggevo continuamente notizie e ho partecipato subito al corso da direttore sportivo a Coverciano appena compiuti 25 anni, che era il requisito minimo d'età per entrare. Quindi ho fatto immediatamente il corso da direttore sportivo e poi, grazie all'amicizia e al legame che mi univa alla famiglia Toccafondi al Prato Calcio — club dove avevo fatto tutto il settore giovanile arrivando all'esordio in Serie C da calciatore — il presidente Toccafondi mi ha dato l'opportunità di iniziare a far parte del settore giovanile del Prato come responsabile. Poi, l'anno successivo, ho collaborato proprio con Francesco Palmieri, l'attuale direttore sportivo del Sassuolo, che all'epoca era responsabile del settore giovanile neroverde: è stato un anno di collaborazione e di conoscenza molto importante per me, che mi ha fatto crescere molto. Poi ho avuto l'opportunità di tornare a casa, in Toscana, e di restare per sette stagioni a Empoli come responsabile del settore giovanile, dove sono ulteriormente cresciuto e dove abbiamo fatto un lavoro veramente importante, grazie a una proprietà — la famiglia Corsi, con Fabrizio e Rebecca — che crede davvero nel settore giovanile. E poi quest'estate ho deciso di intraprendere un nuovo percorso, tornando un po' a casa qui a Sassuolo, ritrovando Francesco Palmieri — questa volta in qualità di direttore sportivo della prima squadra — e condividendo la stessa visione e gli stessi valori che ci accomunano e che avevo trovato anche nella precedente esperienza. Gli stessi valori che ho trovato qui nella famiglia Squinzi, con Veronica e Marco, con il presidente Carlo Rossi, con l'amministratore delegato Andrea Fabris e con il direttore sportivo Francesco Palmieri, che mi hanno accolto nella famiglia Sassuolo. Insieme cercheremo di raggiungere traguardi importanti".

Come sta procedendo l'ambientamento nella nuova società, che comunque già conosceva, e nella città, che è una realtà diversa rispetto a quella a cui era abituato, e quali richieste le sono state fatte?

"Sì, allora, mi sto trovando benissimo. Questa è una società familiare che, come diceva prima, rispecchia i miei valori: mi ritrovo nella visione che ha il club, che è poi la mia, ovvero quella di guardare un po' più avanti dell'immediato e del presente. È una società con una filosofia ben chiara, che considera il settore giovanile una parte fondamentale del core business aziendale. Qui ho ritrovato Francesco Palmieri, che per me è un punto di riferimento nel mondo del calcio a livello sportivo, e quindi sono stato ulteriormente contento. E poi grazie, come dicevo prima, alla famiglia Squinzi, al presidente Rossi e all'amministratore delegato Andrea Fabris: tutti mi stanno dando una mano ogni giorno per aiutarmi ad ambientarmi, mettermi a mio agio e darmi i mezzi e gli strumenti per poter fare cose importanti anche qui a Sassuolo. È una società che ti permette di lavorare e ti mette nelle condizioni migliori per farlo con i giovani. Le due cose principali che sia il direttore sportivo Palmieri sia Veronica Squinzi mi hanno detto la prima volta che ci siamo incontrati, sotto l'aspetto sportivo, sono che il primo obiettivo non è vincere le partite o un campionato, ma portare ogni anno più ragazzi possibili del nostro settore giovanile verso la prima squadra e vicini ad essa. E questo penso sia l'obiettivo principale e prioritario di ogni settore giovanile. Poi la società mi ha parlato subito della grande attenzione alle infrastrutture, al miglioramento del centro sportivo e al garantirci condizioni sempre migliori per lavorare nel quotidiano. Penso che, per il momento che vive il calcio in Italia, sia una cosa rara e mi ha fatto enormemente piacere che mi abbiano parlato di questi aspetti fin dal primo giorno".

Qual è la giornata tipo del responsabile del settore giovanile del Sassuolo?

"Ma direi che la maggior parte del tempo la passo chiaramente qui nel nostro centro sportivo, il Mapei Football Center, che è un fiore all'occhiello per il Sassuolo Calcio, dove condividono le stesse strutture sia la prima squadra, sia il settore giovanile, sia la Serie A femminile. La giornata comincia molto presto: verso le 9 arrivo già qui al centro sportivo. La mattina è dedicata a fare il punto e organizzare tutte le attività del pomeriggio e gli allenamenti. Si fa il punto sugli infortunati, su tutti i ragazzi, con gli osservatori, con l'area scouting e con la segreteria, magari per organizzare le varie prove dei ragazzi che devono venire a fare degli allenamenti da altre società. Quindi è più una parte organizzativa e di briefing rispetto alle attività che poi verranno svolte al pomeriggio. Poi andiamo a pranzo tutti insieme con il direttore sportivo e con gli altri dirigenti. Dopo pranzo ci ritroviamo qui al centro sportivo e poi vado a vedere, insieme agli altri collaboratori, tutti gli allenamenti delle nostre squadre, perché per me è fondamentale che un responsabile viva nel quotidiano le dinamiche vicino alle squadre, agli allenatori e ai ragazzi. Penso che la presenza, il vivere il campo e il farsi vedere dai ragazzi, dai tecnici e da tutti i collaboratori sia fondamentale per trasmettere un'unica visione e creare un unico collegamento che deve partire dall'attività di base, dai più piccolini, continuare nel settore giovanile e poi sfociare un giorno verso la prima squadra. E poi la sera quasi sempre andiamo a cena insieme: ci ritroviamo con il direttore sportivo della prima squadra e con tutti gli altri collaboratori, cercando di passare più tempo possibile insieme, perché un'altra cosa bella di questa società è che condividiamo quotidianamente tutte le dinamiche del settore giovanile e della prima squadra. Penso che una delle cose fondamentali per un club che punta sul vivaio sia creare un ambiente di grande sinergia tra prima squadra, settore giovanile e proprietà; quindi ci confrontiamo tutti insieme ogni giorno su tutto ciò che succede nel vivaio e in prima squadra".

Tornando brevemente alla sua avventura a Empoli, in particolare sull'estate scorsa: c'è stata una sorta di diaspora dalla società toscana. Sono stati venduti quasi tutti i migliori giocatori ed è partito anche lei che, da responsabile del settore giovanile, ha vinto due Scudetti durante la sua permanenza. Che cosa è successo?

"Premesso che non entro nelle dinamiche delle scelte della società o in quelle che possono essere state le decisioni sui calciatori o sui dirigenti, per quanto riguarda ciò che ho vissuto io non credo che sia stata una diaspora. Credo piuttosto che a Empoli sia successo ciò che in una società come quella è sempre accaduto: cioè che quando a un dirigente, a un calciatore o a un componente del club capita un'opportunità dopo un percorso importante all'interno dell'Empoli, diventa motivo di soddisfazione e di orgoglio anche per la proprietà, per la famiglia Corsi e per il presidente stesso aver cresciuto un giovane dirigente, un giovane allenatore o un giovane calciatore e dargli un giorno la possibilità di misurarsi in realtà e su palcoscenici ancora più importanti del calcio italiano. L'Empoli è una società che ha sempre lavorato per formare e per crescere, consapevole che un giorno, vista la piccola realtà e il contesto in cui opera, aprire le porte a palcoscenici ancora più importanti non è una cosa negativa da vedere, ma qualcosa che ha sempre fatto e che continuerà a fare, perché il contesto è quello".

Tornando ai successi dei suoi sette anni — uno Scudetto Primavera e uno Under 17, che per l'Empoli sono tantissima roba — esiste un "modello Empoli" che è possibile traslare a Sassuolo, oppure sono ambienti e situazioni completamente diversi per cui sarebbe impossibile paragonarli?

"No, io penso che ogni società e ogni contesto abbia il suo modello, le sue dinamiche e le sue regole: non esiste una regola fissa per fare calcio o per fare settore giovanile, altrimenti sarebbe semplice, tutti farebbero le stesse cose e vincerebbero ovunque. Invece, la cosa bella — e a volte anche brutta — del mondo del calcio e del settore giovanile è che ogni stagione è una stagione a sé, ogni club ha la propria storia e ogni società, città e ambiente ha le sue dinamiche, il suo contesto e le sue peculiarità. Sicuramente Empoli e Sassuolo si caratterizzano per un aspetto principale — che è anche il motivo per cui, dopo quell'esperienza, ho scelto di venire qui a Sassuolo — ovvero una proprietà forte, con una visione chiara, che punta molto sul settore giovanile e con una grande sinergia tra prima squadra e settore giovanile. Penso che tutto parta da lì: se il vivaio ogni giorno si impegna a fare ciò che deve cercando di dare il massimo, ma poi prima squadra e proprietà non hanno la stessa visione e non condividono la stessa idea, diventa un lavoro che non porterà frutti. Quando invece tutti, dall'attività di base alla prima squadra fino alla proprietà, hanno la stessa idea, la stessa visione e gli stessi obiettivi, penso che tutto sia più semplice. E quindi, come prima con la famiglia Corsi, adesso con la famiglia Squinzi e con il direttore sportivo Francesco Palmieri ho trovato una società chiara, organizzata, seria, forte, con un'identità e con una visione precisa: quella di portare più ragazzi possibili del nostro settore giovanile verso la prima squadra".

Capitolo Youth League: è d'accordo con la definizione di 'acceleratore di crescita' per i ragazzi?

"Sì, a noi è capitato, dopo aver vinto lo Scudetto Primavera con l'Empoli, di partecipare l'anno successivo alla Youth League. Penso sia una competizione bellissima, sicuramente un'esperienza irripetibile per tutti — per i ragazzi, per gli staff e per noi dirigenti — perché ti vai a confrontare con realtà estere, con modi di fare calcio differenti, con culture diverse, con calciatori di livello molto alto e con strutture bellissime. Quindi penso che siano esperienze che vanno al di là dell'aver vinto una partita in più o in meno: sono vissuti che rimarranno per sempre dentro ai ragazzi e agli staff che hanno potuto farli, perché sono cose che ti formano, ti fanno crescere e ti aprono gli occhi anche su realtà fuori dall'Italia che lavorano in maniera molto importante".

Per quanto riguarda tre giocatori che domani inizieranno un'avventura bellissima con il Mondiale Under 17 in Qatar, può descrivere o parlarci di Landi, Perillo e Olivieri, visto che li conosce perfettamente avendo avuto questa esperienza comune con loro?

"Sono tre ragazzi — due del 2009, Landi e Perillo, e uno del 2010, Olivieri — che hanno fatto parte per tanti anni del percorso del settore giovanile dell'Empoli. Sono tre ragazzi bravissimi, con delle famiglie splendide, che hanno meritato tutto quello che in questi anni si sono guadagnati con fatica e sacrifici. Sono ragazzi con qualità calcistiche molto importanti, che però non devono accontentarsi perché, come sappiamo, hanno raggiunto traguardi significativi, ma nel calcio non ci si deve mai fermare o accontentare. Hanno ancora tutto un percorso da scrivere davanti a loro: possiedono qualità tecniche ma anche umane importantissime e faccio loro un grande in bocca al lupo perché se lo meritano tutti e tre".

A proposito della classe 2010, che forse è la più chiacchierata in questo momento nel calcio italiano, lei che cosa ne pensa? Secondo lei possono rispondere un pochino alle esigenze di calcio offensivo di cui ha bisogno l'Italia e che in questo momento fatica a ritrovare ad altri livelli?

"Sì, io penso che in generale nei 2010 — ma anche nelle altre categorie, come vediamo dai risultati molto positivi che le Nazionali giovanili italiane hanno ottenuto in questi anni e stanno continuando a ottenere — ci sia un grandissimo potenziale e tanti giovani con qualità davvero importanti, che hanno davanti a sé la possibilità di fare carriere di alto livello. Poi la cosa fondamentale è non sbagliare lo step finale del percorso, perché, come sappiamo bene, ogni ragazzo ha una storia a sé e un proprio cammino: non tutti ci mettono lo stesso tempo né seguono lo stesso percorso per arrivare a fare il calciatore. È quindi giusto che ogni società individui, per ciascun giocatore di grande prospettiva — come ce ne sono tanti nelle Nazionali giovanili italiane — un percorso ad hoc, che può significare avvicinarsi velocemente alla prima squadra oppure, come vediamo spesso, fare delle stagioni in prestito nelle categorie più basse per poi tornare più pronti e formati al momento giusto nelle categorie superiori o nella propria società di appartenenza. Io penso che in Italia oggi si lavori molto bene nello step intermedio, quello dei settori giovanili — anche se pure lì possiamo migliorare — e i risultati delle Nazionali giovanili dimostrano che il materiale a disposizione c'è. La parte molto difficile, dove anche lì non c'è una regola o una formula magica, altrimenti sarebbe semplice, è proprio l'ultimo pezzettino, quello fondamentale: trasformare un giovane di grandissime prospettive alla fine del percorso nel vivaio in un calciatore che riesca ad affermarsi con continuità in prima squadra".

Qual è la ricetta per far emergere questi talenti che l'Italia indubbiamente ha, ma che faticano ad arrivare al professionismo?

"Allora, la ricetta non ce l'ho, perché ci sono persone anche più competenti di me in Federazione e nelle varie istituzioni che ogni anno si prodigano per cercare di capire, anche a livello regolamentare, come poter aiutare il calcio giovanile italiano e come assottigliare il gap tra la fine del percorso nel settore giovanile e l'inizio di quello in prima squadra. Sicuramente ci vuole coraggio, ci vuole spregiudicatezza, perché molto spesso ci facciamo prendere un po' dalla paura o dalla fretta, evitando di dare tempo ai giovani. Se vogliamo aiutarli a fare un percorso nelle prime squadre, dobbiamo mettere in preventivo che possano fare degli errori, che possano sbagliare o che possano far perdere anche una partita; però il coraggio e la perseveranza nel credere nel percorso dei ragazzi e nelle loro potenzialità penso siano una cosa fondamentale. Poi sicuramente ci saranno anche tante soluzioni regolamentari che chi è preposto a pensarle e farle metterà in atto. Comunque io sono sicuramente fiducioso e ottimista: con tanti giovani validi nei vari settori giovanili e nelle Nazionali giovanili, se troveremo il percorso giusto e avremo coraggio, potranno rappresentare un grande serbatoio e una grande fonte per la Nazionale e per le prime squadre nei prossimi anni".