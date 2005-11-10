Gerry Cardinale carica il Milan in vista del derby di domani. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il patron rossonero ha presentato così il big match coi nerazzurri: "Come dice Amo­rim, guardo al derby come a una 'sem­plice' par­tita. Senza pen­sare che, in caso di vit­to­ria, ci avvi­ci­ne­remmo in clas­si­fica. Dob­biamo fare il nostro lavoro, gio­care a cal­cio, segnare e miglio­rare su tutto. Scudetto? Lo scudetto è asso­lu­ta­mente pos­si­bile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arro­gante. Mi sve­glio ogni mat­tina spe­rando in un pic­colo spi­ra­glio, ovvero che l'Inter cominci a pareg­giare invece di vin­cere e che noi comin­ciamo a met­tere insieme una serie di suc­cessi".

Il pensiero di Cardinale sull'Inter

Cardinale ha fatto inizialmente un bilancio sui risultati ottenuti finora da Rabiot e compagni: "Io non sono mai con­tento. Mi spiego meglio: sono con­tento quando vinciamo una par­tita, ma que­sto non signi­fica niente. Chie­de­temi se sono con­tento quando alzerò un tro­feo o vin­ce­remo uno scu­detto. Allora vi dirò che sono dav­vero con­tento. Adesso abbiamo ancora molto lavoro da fare e in più ulti­ma­mente ci sono stati gli infor­tuni che mi hanno fatto agi­tare".

Poi, appunto, un focus sull'Inter capolista in Serie A: "Rispetto Marotta e l’orga­niz­za­zione del suo club che, anche quando Inza­ghi se n’è andato, non hanno perso un colpo. Un po’ come il Liver­pool che ha fatto una sta­gione da record con Slot al posto di Klopp. È quello a cui aspiro per noi. L'Inter ha tutto il diritto di essere dove è ora. Se lo sono gua­da­gnato e li rispetto per que­sto. Sento la com­pe­ti­zione con loro? Eccome! Mi fanno per­dere il sonno? Asso­lu­ta­mente sì. La com­pe­ti­zione va bene e sono fidu­cioso che riu­sci­remo ad arri­vare a quel livello. È sol­tanto que­stione di tempo prima che diven­te­remo migliori, che sol­le­ve­remo quel tro­feo (la coppa dello scu­detto, ndr)".