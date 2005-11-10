Milan, Cardinale rivela: "Mi sveglio ogni mattina sperando che l'Inter cominci a pareggiare"
Giacomo Iacobellis
Gerry Cardinale carica il Milan in vista del derby di domani. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il patron rossonero ha presentato così il big match coi nerazzurri: "Come dice Amorim, guardo al derby come a una 'semplice' partita. Senza pensare che, in caso di vittoria, ci avvicineremmo in classifica. Dobbiamo fare il nostro lavoro, giocare a calcio, segnare e migliorare su tutto. Scudetto? Lo scudetto è assolutamente possibile, al cento per cento. E lo dico senza voler essere arrogante. Mi sveglio ogni mattina sperando in un piccolo spiraglio, ovvero che l'Inter cominci a pareggiare invece di vincere e che noi cominciamo a mettere insieme una serie di successi".
Il pensiero di Cardinale sull'Inter
Cardinale ha fatto inizialmente un bilancio sui risultati ottenuti finora da Rabiot e compagni: "Io non sono mai contento. Mi spiego meglio: sono contento quando vinciamo una partita, ma questo non significa niente. Chiedetemi se sono contento quando alzerò un trofeo o vinceremo uno scudetto. Allora vi dirò che sono davvero contento. Adesso abbiamo ancora molto lavoro da fare e in più ultimamente ci sono stati gli infortuni che mi hanno fatto agitare".
Poi, appunto, un focus sull'Inter capolista in Serie A: "Rispetto Marotta e l’organizzazione del suo club che, anche quando Inzaghi se n’è andato, non hanno perso un colpo. Un po’ come il Liverpool che ha fatto una stagione da record con Slot al posto di Klopp. È quello a cui aspiro per noi. L'Inter ha tutto il diritto di essere dove è ora. Se lo sono guadagnato e li rispetto per questo. Sento la competizione con loro? Eccome! Mi fanno perdere il sonno? Assolutamente sì. La competizione va bene e sono fiducioso che riusciremo ad arrivare a quel livello. È soltanto questione di tempo prima che diventeremo migliori, che solleveremo quel trofeo (la coppa dello scudetto, ndr)".