Il nuovo Torino di Abate convince, Camolese: "Idee precise, Vlasic e Simeone fanno la differenza"

Il Torino convince sempre di più e non è stata la sconfitta combattuta contro il Como a far cambiare idea sulla bontà del nuovo corso targato Ignazio Abate. L'ex allenatore granata, Giancarlo Camolese, ha detto la sua sull'inizio di stagione in una intervista rilasciata a La Stampa: "L'allenatore ha dimostrato che con il lavoro le prestazioni arrivano. Il Toro è sulla strada giusta", le sue parole.

Le parole di Camolese sul Torino

"Cosa mi fa essere ottimista? Ho visto disciplina tattica, significa che la squadra segue le indicazioni e ha idee ben precise. E adesso ha ritrovato anche i suoi trascinatori", prosegue Camolese nell'intervista. Il riferimento è in particolare a Simeone e Vlasic: "Simeone e Vlasic sono in condizione di gran lunga migliore rispetto a quella di qualche settimana fa, sono pedine che possono fare la differenza", ha spiegato.

Poi su Adams e Zapata: "Adams ha subito cominciato bene, non sono stupito delle sue performance, ha sempre dato una grande mano. E se il Toro riuscisse anche a recuperare Zapata...". E sugli obiettivi e su dove può arrivare il Torino in questa stagione, ha aggiunto: "È ancora presto, ma la squadra è stata rinforzata, adesso ci sono elementi con caratteristiche diverse che garantiscono più scelte all'allenatore. La base c'è".