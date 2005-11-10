Pulisic non è il nuovo Leao. Ma col rinnovo è uno dei tre giocatori più pagati del Milan

A Casa Milan quello di oggi è il giorno dell'ufficialità del rinnovo del contratto di Christian Pulisic. Dopo mesi di contatti e discussioni, lo scorso week-end è arrivata la svolta nella trattativa col calciatore statunitense che ieri era in sede per sottoscrivere il nuovo accordo valido fino al 30 giugno 2031: quattro anni in più rispetto al precedente contratto valido fino al prossimo giugno. Un contratto che diventa quello della vita per un calciatore che si vede riconoscere anche un importante aumento di stipendio, che alla fine del nuovo accordo avrà quasi 33 anni. Ma quanto guadagnerà Pulisic? E dove si colloca nella classifica degli stipendi tra i calciatori rossoneri?

Pulisic come Maignan e Rabiot

Di fatto il calciatore statunitense col nuovo accordo raggiunge Mike Maignan e Adrien Rabiot in vetta alla classifica dei giocatori più pagati del Milan. Arrivato nel 2023, 44 gol e 28 assist in 142 partite, Pulisic guadagnerà circa cinque milioni a stagione, un impatto da 6.5 milioni lordi per il club grazie alle agevolazioni derivanti dal Decreto Crescita che nel suo caso sono ancora in essere. Pulisic non prende quindi il posto di un Leao che arrivava anche a 6.5/7 milioni a stagione e che a Istanbul guadagna anche di più, ma di fatto raggiunge il tetto massimo che è oggi rappresentato dal capitano e dal centrocampista francese che presto prolungherà a sua volta.

La top dieci dei calciatori del Milan più pagati (stipendi fissi netti)

1) Mike Maignan 5 milioni di euro

1) Adrien Rabiot 5 milioni di euro

1) Christian Pulisic 5 milioni di euro

4) Mario Gila 4.5 milioni di euro

5) Goncalo Ramos 4 milioni di euro

5) Ruben Loftus-Cheek 4 milioni di euro

5) Samuel Chukwieze 4 milioni di euro

8) Luka Modric 3.5 milioni di euro

8) Fikayo Tomori 3.5 milioni di euro

10) Diego Moreira 3 milioni di euro

10) Alexis Saelemaekers 3 milioni di euro