Milan ko e rabbia a San Siro col Parma. La Gazzetta dello Sport: "Ira rossoneri, Inter a +10"

È già finito il campionato italiano? La domanda sorge spontanea all'indomani della sconfitta del Milan che ha lanciato l'Inter a +10 in classifica a 12 giornate dal termine. A San Siro i rossoneri confermano il 'mal di piccole' e si fanno battere dal Parma con rete nel finale di Troilo. Non mancano le polemiche per un possibile fallo del difensore argentino su Maignan al momento del gol.

Come non mancano a Bergamo dove finisce 2-1 tra l’Atalanta e il Napoli. A far parlare di sé un contatto tra Hien e Hojlund ad inizio ripresa mentre gli azzurri erano in vantaggio per 0-1 che Chiffi ha scelto di punire con il fallo, togliendo il gol a Gutierrez. Tuona il ds Manna a fine gara: “Questa cosa è incommentabile. Facciamo gol e non c'è nessun contatto, nessun fallo. Non capisco come Chiffi faccia a fischiare e non c'è stato nessun controllo del VAR. Annullano un gol imbarazzante. Io non capisco, cosa ci sta a fare il VAR? Perché non lo riguarda? E' inspiegabile”.

Non sbaglia contro la Cremonese la Roma, che all'Olimpico ci mette un'ora per sbloccare la gara ma poi ne fa tre in meno di trenta minuti con Cristante, N'Dicka e Pisilli, che fanno volare Gasperini al terzo posto assieme al Napoli, a +4 sulla Juve. Sconfitta pesantissima per il Torino, infine, che al Ferraris è stato battuto 3-0 dal Genoa. Un ko che potrebbe costar caro a Marco Baroni, ad un passo dall’esonero in favore di D’Aversa.