Le aperture dei quotidiani italiani e stranieri di oggi, lunedì 23 febbraio

Una domenica di Serie A, quella di ieri, caratterizzata ancora una volta da tantissime polemiche arbitrali. Questa settimana ad essere finito nel mirino della critica è stata lai decisione di Chiffi di annullare a Hojlund il gol del possibile raddoppio del Napoli, prima che iniziasse la rimonta dell’Atalanta del 2-1 finale. “Imbarazzante” ha definito l’accaduto un arrabbiatissimo Giovanni Manna al termine del match, con Conte che invece ha scelto di non parlare.

Polemiche anche in Milan-Parma per il gol assegnato a Troilo che ha permesso ai ducali di espugnare San Siro, mettere fine alla serie di 24 risultati utili consecutivi dei rossoneri, ma soprattutto di consegnare all'Inter una grossissima fetta di Scudetto, visti i 10 punti di vantaggio a 12 giornate dal termine. Come spesso le è successo in stagione, la squadra di Allegri va in difficoltà contro le 'piccole' e alla fine a spuntarla è Cuesta, che diventa il più giovane allenatore di sempre a vincere al Meazza

Infine, spazio anche alla bella vittoria per 3-0 della Roma contro la Cremonese che gli consente di allungare sulla Juventus e al Torino, che perdendo 3-0 in casa del Genoa vede avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione. Un risultato che potrebbe costare la panchina a Marco Baroni.