L'Italia ai piedi di Tonali. Il Giornale: "Sognava la 8 di Gattuso, ora è il leader degli Azzurri"

"L'Italia ai piedi di Tonali. Sognava la 8 di Gattuso, ora è il leader degli Azzurri" scrive Il Giornale nella sua sezione sportiva. Quando, da giovanissimo, Sandro Tonali arrivò al Milan, fece una telefonata che sorprese lo stesso destinatario. Chiamò Rino Gattuso per chiedergli il permesso di ereditare la sua storica maglia numero 8.

Ora Sandro e Rino sognano di portare l'Italia ai Mondiali. Sotto la guida proprio di Gattuso ct della Nazionale, Tonali è diventato il leader indiscusso del centrocampo azzurro. Nella semifinale playoff per i Mondiali 2026 disputata giovedì sera alla New Balance Arena di Bergamo, il centrocampista del Newcastle ha trascinato l’Italia alla vittoria per 2-0 contro l’Irlanda del Nord.

A 25 anni, Tonali ha compiuto un percorso di crescita costante. Con Mancini e Spalletti niente Europei. Nel 2023 il punto più basso della carriera con la squalifica per scommesse, da quel giorno però è cominciata la sua risalita.