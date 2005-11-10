Pasticcia la difesa del Genoa, Cisse ne approfitta: Milan avanti 1-0 a Marassi
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Andrea Piras
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08.11.2026 15:14Serie A
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Si sblocca il punteggio al “Ferraris”. É il Milan a portarsi in vantaggio sul campo del Genoa grazie a Alphadjo Cisse. Il numero 70 rossonero approfitta di un errore in costruzione dei rossoblù e viene servito al centro dell’area. La sua rasoiata é precisa e si insacca nella porta difesa da Bijlow.
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