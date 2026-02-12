Reggiana, Amadei: "Avrei tenuto Dionigi ma ho cambiato idea dopo aver parlato con 2 persone"

Romano Amadei, patron della Reggiana è tornato a parlare attraverso le colonne de Il Resto del Carlino sul momento complicato del club granata che nei giorni scorsi ha anche cambiato guida tecnica:

"Il cambio di allenatore ha portato bene? Beh se devo giudicare dall’esito di questa partita direi di sì (vittoria per 1-0, ndr). Ci è andata bene nel finale, meno male che stavolta il VAR è andato a nostro favore annullando il gol del Mantova. Però siamo solo alla prima partita di Rubinacci e il cammino per la salvezza sarà duro perché siamo ancora a diversi punti dalle zone tranquille. Certo, come si dice, chi ben comincia… Ma solo a fine campionato sapremo se abbiamo fatto bene o male a cambiare".

Sulla scelta di esonerare Dionigi, spiega: "Io lo avrei tenuto, mentre gli altri soci erano propensi a cambiare. Poi domenica mattina, all’indomani della sconfitta di Catanzaro, sono venute da me due persone davanti all’Immergas. Mi hanno detto che c’era poco da fare e che serviva provare a invertire la rotta. Davanti a ciò, ho sentito purtroppo di accettare questa soluzione".

Infine alla domanda sulla possibile messa in discussione anche del ds Domenico Fracchiolla conclude: "A fine stagione vedremo. Va bene come risposta?".