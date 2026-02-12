Tutti pazzi per Vergara, ma il Napoli per ora non lo blinda. L'ultimo rinnovo risale a ottobre

Tutti pazzi per Antonio Vergara. L'exploit della stellina azzurra, che ha già realizzato 3 gol e 3 assist in 14 presenze stagionali, ha attirato anche l'interesse del commissario tecnico Gennaro Gattuso, che starebbe già riflettendo su una possibile convocazione dell'attaccante per il playoff con l'Irlanda del Nord di marzo. Intanto, il rinnovo del suo contratto attualmente in scadenza nel 2030 non viene considerato una priorità. Anzi, per Aurelio De Laurentiis non è neanche all'ordine del giorno.

Ne parla questa mattina il quotidiano Il Mattino, secondo il quale ad oggi il patron del club partenopeo non avrebbe alcuna fretta a discutere il nuovo accordo del giocatore col suo procuratore Mario Giuffredi. Questo, perché il Napoli ha una politica ben precisa sul tema rinnovi: Vergara ora è blindatissimo da un contratto che scade nel giugno del 2030 e ha appena rinnovato, a ottobre, andando a guadagnare 700.000 euro a stagione. E De Laurentiis è serenissimo, perché non c’è neppure una clausola di risoluzione, quindi chi lo vuole deve per forza trattare con il Napoli.

Gli elogi del suo compagno di squadra Elmas

"Sta facendo bene. Come sempre dico, in Italia dopo 2-3 partite subito è boom ma io dico sempre che deve andare piano piano. Sta facendo benissimo, è forte ma ancora si deve crescere, non bastano 2-3 partite, deve giocare sempre così anche nelle prossime partite. Per ora solo tanti complimenti e speriamo che arrivi ai livelli di Hamsik e Insigne".