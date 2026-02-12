Serie B, Giudice Sportivo: un turno a Casas, Cella e Francesconi. Fermato Foti della Samp
TUTTO mercato WEB
Arrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle gare della 24ª giornata di campionato.
CALCIATORI
Un turno di squalifica è stato comminato ad Antonio Casas del Venezia, Stefano Cella del Mantova e Matteo Francesconi del Cesena.
ALLENATORI
Una giornata di squalifica all'allenatore in seconda della Sampdoria, Salvatore Foti dopo la gara contro il Palermo "per avere, al 40° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale".
Altre notizie Serie B
Editoriale di Marco Conterio Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Le più lette
3 Così la Juventus sta cercando i nuovi Huijsen, Soulé e Yildiz. Un futuro ancora più sostenibile ma la Vecchia Signora continua a pescare alcuni dei baby più interessanti in Europa
Ora in radio
13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile