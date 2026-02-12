Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 24ª giornata: Yeboah si avvicina a Busio
Ventiquattresimo turno di Serie B che va in archivio con molti risultati importanti. In primis la caduta del Venezia, dopo 12 risultati utili consecutivi, contro il Modena. Vince, invece, il Frosinone che sorpassa nuovamente il Monza. Catanzaro al secondo successo di fila, mentre ottengono i tre punti anche Juve Stabia, Modena e Padova. In zona salvezza vincono Virtus Entella e Reggiana.
Dopo ogni turno del campionato cadetto torna puntuale lo speciale di TuttoMercatoWeb.com dedicato ai migliori giocatori per media voto. Questa la classifica dei migliori centrocampisti del campionato cadetto dopo la ventiquattresima giornata. Nel dettaglio il nome del giocatore, la squadra di appartenenza, la media voto ed il numero di presenze:
Classifica Centrocampisti
1. Busio (Venezia) 6.52 (22)
2. Yeboah (Venezia) 6.48 (20)
3. Schiavi (Carrarese) 6.45 (21)
4. Calò (Frosinone) 6.41 (23)
5. Santoro (Modena) 6.38 (24)
