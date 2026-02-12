Spezia, perfettamente riuscito l'intervento chirurgico di Francesco Cassata. "Ti aspettiamo"

Due giorni fa lo Spezia ha comunicato l'esito dell'infortunio subito dal centrocampista dello Spezia Francesco Cassata. Questo il report medico del club ligure:

"Spezia Calcio comunica che gli esami diagnostici ai quali è stato sottoposto il calciatore Francesco Cassata, uscito anzitempo dalla gara disputata contro la Virtus Entella, hanno evidenziato una lesione del tendine del bicipite femorale destro. Il calciatore nella giornata di domani (ieri 11 febbraio, ndr) sarà sottoposto a intervento chirurgico presso l'Hospital Pihlajalinna di Turku in Finlandia, ad opera del Professor Lasse Lempainen".

Oggi il medesimo club aquilotto ha pubblicato un aggiornamento in merito: "Perfettamente riuscita l’operazione di Francesco Cassata, condotta dal Professor Lasse Lempainen. Ti aspettiamo".