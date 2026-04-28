Milan, contatti con Jorge Mendes per Gonçalo Ramos, ma c'è un nodo. Davanti in 3 in uscita

Il mercato del Milan si scalda e accende i riflettori su un profilo di spessore come quello dell'attaccante del Paris Saint Germain Goncalo Ramos. Come riferito dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore il suo super agente Jorge Mendes ha avviato i contatti con il club rossonero per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento dell’attaccante, ormai ai margini del progetto Psg.

Il 24enne portoghese, già accostato al Diavolo in passato, sembra incarnare il profilo ideale per l’attacco di Max Allegri, grazie a una fisicità e una visione di gioco perfettamente in linea con le richieste del tecnico. Nonostante l’ottimismo tattico, tuttavia, la strada resta in salita. Questo perché, si legge, la valutazione del cartellino è elevata e richiederà uno sforzo economico importante.

Parallelamente, il club è a lavoro per snellire un reparto offensivo atteso a una rivoluzione. Detto che su Leao e Pulisic le riflessioni saranno profonde e serviranno eventualmente offerte importanti, e con il riscatto di Fullkrug ormai tramontato, la dirigenza è al lavoro per piazzare Christopher Nkunku e Santiago Gimenez. Entrambi non hanno convinto e sono ufficialmente sulla lista dei partenti.