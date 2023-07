Milan, contratto da 10 milioni di euro a stagione: Rebic dice no all'offerta dall'Arabia Saudita

Ante Rebic non è più nel progetto del Milan. L'attaccante croato non è stato convocato da Stefano Pioli per la tournée in America e la società attende l'offerta giusta per la cessione. Al momento sono davvero poche le richieste che sono arrivate per la punta anche se, specialmente dall'Oriente, qualcuno ha iniziato a bussare alla porta di via Aldo Rossi presentando la propria richiesta.

No all'Arabia Saudita

Nei giorni scorsi Rebic infatti era finito nel mirino di un club dell'Arabia Saudita che gli aveva proposto un contratto da 10 milioni di euro a stagione. Secondo quanto riporta Sky Sport, Rebic avrebbe rifiutato l'offerta. Resta da vedere quale possa essere il suo futuro anche se in questo momento è sempre lontano da Milano.