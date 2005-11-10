Milan, la Curva Sud non andrà a Marassi: "Organizziamo una visita all'Acquario di Genova"

La Curva Sud Milano alla vigilia del derby ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram, nella quale però si è concentrata sulla trasferta di Genova, in programma l'8 novembre. La presa di posizione da parte dei sostenitori del Milan dopo quanto deciso dalla Lega è netta e per certi versi anche curiosa, come viene spiegato nel comunicato.

La nota della Curva Sud Milano

"Visto il calcio inclusivo predicato dalla Lega Serie A, dove in alcune partite la vendita dei biglietti è consentita a tutti i Milanisti d'Italia ad eccezione degli appestati residenti in Lombardia, la tifoseria organizzata diserterà la trasferta e prepara una visita guidata con le famiglie all'Acquario di Genova, con auto, pullman e treni…".

Il Casms (Comitato Analisi Sicurezza Manifestazioni Sportive) e l'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive classificano regolarmente questo match come ad alto rischio istituzionale a causa del tragico precedente del 1995 con la morte di Vincenzo Spagnolo e le tensioni delle stagioni successive.