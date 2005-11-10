Pulisic dopo la firma sul rinnovo con il Milan: "Quest'anno ho imparato molto"

È da poco ufficiale la notizia dell'avvenuto rinnovo fino al 30 giugno 2031 con il Milan per l'attaccante americano Christian Pulisic, che ha esteso il proprio vincolo con i bianconeri, legandocisi con un nuovo accordo di durata quinquennale.

Le sue dichiarazioni ai canali social

Nel messaggio social diffuso dal Milan, si trovano anche alcune rapide dichiarazioni dello stesso Pulisic dopo la firma sul rinnovo: "Quest'anno ho imparato molto, soprattutto dal Milan e dai suoi tifosi. Il supporto che mi hanno dimostrato, in particolare nei momenti difficili, ha avuto un significato davvero speciale per me".