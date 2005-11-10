Bari, Rastelli diplomatico sulle critiche: "Non le leggo, non saprei cosa rispondere"

Vigilia di gara per il Bari, prossimo all'impegno con la Scafatese, che sarà avversaria dei Galletti in occasione della 12ª giornata del campionato di Serie C, Girone C. Gara che potrebbe costare la panchina al tecnico biancorosso Massimo Rastelli? Forse, i rumors lo vogliono a rischio esonero.

Ma su questo, è più che sereno l'allenatore, che nella conferenza stampa ha così affrontato il tema: "Affrontiamo una bellissima realtà - si legge sul portale pianetabari.com -, conosco questa società perché è la squadra della società dove sono cresciuto. È una neopromossa che ha entusiasmo, gioca un calcio ottimo con idee che mettono in pratica. Queste gare si preparano spendo che hai un unico obiettivo: i 3 punti. Dobbiamo giocare con più leggerezza, la serenità permette un gioco un po’ più fluido. Le critiche? Non leggo, non saprei cosa rispondere".

Non resta dunque che attendere per capire l'evolversi delle situazioni.