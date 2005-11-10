Virtus Entella, tesserato l'ex portiere della Ternana Francesco Pio D’Alterio

Francesco Pio D’Alterio è un nuovo giocatore della Virtus Entella. Il portiere classe 2002 arriva a Chiavari dopo l’esperienza con la Ternana.

Cresciuto nel settore giovanile del Crotone, con cui ha fatto parte della prima squadra in Serie A nella stagione 2020/2021 e ha successivamente disputato due campionati di Serie C, D’Alterio ha vestito anche le maglie di Acireale e Sangiuliano City.