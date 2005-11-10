Un recupero per Spalletti, due nuovi obiettivi di mercato per il Napoli: le top news delle 18

Tutto pronto per il derby di Milano, la stracittadina di domani sera che metterà subito grande pepe attorno alla 10^ giornata di Serie A. E per introdurre il match hanno parlato in conferenza stampa i due allenatori. Ruben Amorim non si è nascosto dietro alla pretattica, spiegando anche di non provare alcuna invidia nei confronti del dirimpettaio in nerazzurro. Chivu invece scaccia il pensiero che la distanza in classifica possa avvantaggiare i suoi, avvisando inoltre di non essere sicuro di arrivare al 2031 da allenatore dell'Inter.

Ufficiale il rinnovo di Pulisic

Intanto il Milan ha anche annunciato il rinnovo di contratto fino al 2031 del suo attaccante Christian Pulisic: "AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031. Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro".

Spalletti ritrova Ekhator

Spalletti recupera una pedina per la delicata partita di domenica sera dello Stadium tra la sua Juventus e il Napoli. È tornato ad allenarsi quest'oggi in gruppo (la squadra bianconera è in ritiro) l'attaccante Jeff Ekhator.

Napoli tra Zoma e Cacciamani

Occhio poi anche al mercato del Napoli, che cerca un nuovo partner d'attacco per Hojlund, qualcuno che possa dare maggiori garanzie rispetto a Lucca. Non solo Varela, perché stando a quanto ci risulta un'idea alternativa è rappresentata da Mohamed Ali Zoma, nazionale italiano che gioca al Norimberga, attualmente infortunato. Per la fascia sinistra occhio ad Alessio Cacciamani, che però il Torino valuta oltre 40 milioni di euro: un prezzo fatto proprio per scongiurare potenziali interessamenti.