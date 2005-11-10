Milan, De Winter nel mirino della Premier: ci sono Liverpool, United e Chelsea
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Luca Bargellini
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Oggi alle 17:08Serie A
autore Luca Bargellini
06.11.2026 17:08Serie A
Il giovane difensore belga del Milan è seguito dagli scout di Liverpool, Manchester United e Chelsea, ma non avrebbe fretta di lasciare i rossoneri
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Koni De Winter con le sue prestazioni col Milan sta attirando anche gli interessamenti del mercato. Secondo CaughtOffside Liverpool, Manchester United e Chelsea sono tra i principali club interessati al difensore belga, osservato con attenzione dagli scout della Premier League nelle ultime gare.
Oltre alle tre big, sarebbero stati presenti a visionarlo anche osservatori di Newcastle, Tottenham, Leeds United e Brentford.
Il profilo non sarebbe una priorità imminente, ma il nome è destinato a entrare nelle discussioni interne dei club quando si tratterà di rinforzare la difesa a gennaio e la prossima estate.
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