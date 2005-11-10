Niente Belgio per De Winter, Van Bommel: "Lo ha deciso lui. Avrà delle conseguenze"

In molti sono rimasti sorpresi del fatto che il nome di Koni De Winter non fosse tra quelli dei convocati dal Belgio per le prossime due partite di Nations League. Il difensore sta giocando titolare al Milan, ma il perché di questa assenza lo ha spiegato lo stesso Mark van Bommel, commissario tecnico dei Diavoli Rossi, che il 15 novembre sfiderà l'Italia di Roberto Mancini.

Le parole di Van Bommel

Il ct non si è nascosto e ha rivelato le reali motivazioni: "De Winter ha deciso da solo. Ho parlato con lui e gli ho spiegato la situazione. Come allenatore, ex giocatore e padre. In definitiva, la decisione è sua e io non posso cambiarla. Non è perché non ha giocato l'ultima volta. Bisogna accettarlo, ma avrà delle conseguenze a lungo termine. Ha 24 anni, quindi sta prendendo questa decisione piuttosto presto".