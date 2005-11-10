Milan, De Winter dopo il successo nel derby: "Se siamo uniti, siamo davvero forti"

Il difensore del Milan Koni De Winter ha parlato ai microfoni di TeleLombardia dopo il successo nel derby contro l'Inter: "Oggi abbiamo giocato da gruppo - sottolinea Milannews.it - sono veramente contento che abbiamo vinto questa partita. Avevamo questa consapevolezza che potevamo vincere e lo abbiamo fatto".

Vi aspettavate una Inter con così pochi attaccanti?

"Quando vogliamo e siamo tutti concentrati possiamo veramente fare bene: penso che si senta anche nel gruppo".

Cardinale è uscito piangendo: ha detto che siete dei vincenti...

"Bello, queste partite si sentono. Anche lo stadio, si sente l'emozione sul campo".

Bisogna trovare equilibrio: cosa serve?

"Dobbiamo cercare ogni partita di essere uniti, di fare le cose per bene. Se lo facciamo siamo davvero forti ma lo devi confermare in ogni partita".