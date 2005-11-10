Muro United per Mazraoui: Milan e Juve ci provano, ma Pochettino non vuole cederlo

Il Manchester United fa muro per Noussair Mazraoui. Secondo quanto riportato da CaughtOffside, il club inglese non avrebbe intenzione di cedere il laterale marocchino nella finestra invernale, nonostante l'interesse di Milan, Juventus e diverse società della Saudi Pro League. Il calciatore, arrivato a Old Trafford nell'estate 2024 dal Bayern Monaco, è considerato una risorsa importante per la rosa dei Red Devils. Le due società italiane starebbero monitorando attentamente la situazione, mentre dall'Arabia Saudita sarebbero già arrivate alcune richieste di informazioni sulla sua disponibilità.

L'accordo tra Mazraoui e lo United scade nel 2028

A rendere particolarmente appetibile il profilo del 29enne è soprattutto la sua duttilità. Mazraoui può giocare su entrambe le corsie difensive e all'occorrenza anche da centrale, offrendo diverse soluzioni tattiche. In questa stagione ha collezionato otto presenze ufficiali con il Manchester United, per un totale di oltre 500 minuti in campo. Un rendimento che, unito alle sue caratteristiche tecniche, ha convinto la dirigenza inglese a considerarlo un elemento da trattenere. Il suo contratto scade nel giugno 2028, con un'opzione per un'ulteriore stagione.

Amorim lo riprenderebbe volentieri con sé

Particolarmente interessante la posizione del Milan, dove oggi siede in panchina Ruben Amorim, che ha già allenato Mazraoui a Manchester e ne conosce bene le qualità. Proprio il tecnico portoghese potrebbe rappresentare un fattore nella prospettiva di un trasferimento in rossonero. Al momento, tuttavia, la posizione dello United è chiara: nessuna apertura alla cessione a gennaio.