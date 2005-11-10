La difesa del Frosinone è da incubo, Pulisic si invola e con lo scavetto fa 5-1 Milan
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Michele Pavese
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Oggi alle 19:30Serie A
autore Michele Pavese
22.11.2026 19:30Serie A
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Il Milan dilaga e al 68' trova il 5-1. Alla festa mancava Christian Pulisic e l'americano non si fa pregare: il Frosinone sbaglia in modo clamoroso su un angolo a favore, Pulisic si invola per 70 metri e con uno scavetto supera Palmisani.
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