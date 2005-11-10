Altro ingresso, altro gol: Cisse fa poker a San Siro, ora il Frosinone è sotto per 4-1
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Michele Pavese
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Oggi alle 19:24Serie A
autore Michele Pavese
22.11.2026 19:24Serie A
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Poker del Milan al 60'. Jashari fa partire Moreira centralmente e in campo aperto, tocco in verticale per Cisse, che spiazza Palmisani. Inizialmente viene ravvisato un fuorigioco, ma dopo un lungo check Pairetto assegna la rete all'attaccante azzurro, appena entrato al posto di Ramos.
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