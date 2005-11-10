Trovano conferme le indiscrezioni della scorsa settimana, rilanciate da FirenzeViola, circa un possibile interessamento da parte della Fiorentina per Pervis Estupinan, esterno del Milan che a gennaio dovrebbe lasciare la squadra di Ruben Amorim.

E fra le squadre che avrebbero sondato il profilo c’è appunto la Fiorentina. Nelle ultime partite il tecnico Vanoli ha spesso adattato Joao Mario a sinistra, col giovane spagnolo Valdepenas che non sembra ancora aver convinto l’allenatore gigliato. Da qui il sondaggio per l’esterno mancino rossonero, già per gennaio.