Fiorentina alla ricerca di un esterno sinistro a gennaio: resta viva la pista Estupinan
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Simone Bernabei
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22.11.2026 19:45Serie A
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Trovano conferme le indiscrezioni della scorsa settimana, rilanciate da FirenzeViola, circa un possibile interessamento da parte della Fiorentina per Pervis Estupinan, esterno del Milan che a gennaio dovrebbe lasciare la squadra di Ruben Amorim.
E fra le squadre che avrebbero sondato il profilo c’è appunto la Fiorentina. Nelle ultime partite il tecnico Vanoli ha spesso adattato Joao Mario a sinistra, col giovane spagnolo Valdepenas che non sembra ancora aver convinto l’allenatore gigliato. Da qui il sondaggio per l’esterno mancino rossonero, già per gennaio.
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