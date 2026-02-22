Milan, Gabbia non guarda agli arbitraggi: "Non c'è bisogno di creare polemiche"

Matteo Gabbia, difensore del Milan, ha parlato a Sky Sport al termine della partita persa in casa dai rossoneri contro il Parma: "È stata una serata iniziata non bene e finita con una sconfitta, che è la cosa che fa più male. Ci tengo a mandare un grandissimo in bocca al lupo a Loftus-Cheek, un ragazzo d'oro e giocatore per noi fondamentale. Lo abbracciamo e lo aspettiamo presto".

Qualche dubbio sull'episodio del gol segnato dal Parma, dopo l'irritazione trapelata dalla società Milan post-Como.

"Siamo delusi dalla partita e dalla sconfitta. Dobbiamo avere la forza e la lucidità di non farci scalfire da certe situazioni, gli arbitri sono in campo per fare del loro meglio e noi non dobbiamo perderci energie sopra. Ma solo cercare le vittorie, non c'è bisogno di creare polemiche".

C'è un tratto comune dietro alle difficoltà del Milan con le cosiddette 'piccole'?

"Difficile dirlo, ci sono state partite contro squadre meno blasonate in cui siamo riusciti a fare bellissime prestazioni. Stasera non siamo riusciti a fare gol e tre punti, questo ci dispiace. Per questo dovremo prepararci con ancora più attenzione e determinazione per raggiungere l'obiettivo".

Puntate ancora allo Scudetto?

"Come diciamo sempre, dobbiamo pensare a noi stessi. Guardarci per migliorarci ogni giorno e a fine anno tiriamo le somme. Ora concentriamoci su domenica, che è la cosa più importante. A fine maggio vedremo dove arriveremo".