Raddoppio della Roma: tacco di Cristante e zampata di Ndicka, 2-0 contro la Cremonese
TUTTO mercato WEB
Raddoppio della Roma contro la Cremonese. La squadra di Gasperini è letale ancora su corner: battuta di El Aynaoui, sponda di tacco di Cristante e zampata al volo di Ndicka che deposita alle spalle di Audero al 79'. Giallorossi dunque sul doppio vantaggio.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Le più lette
1 Juve, serve una nuova rivoluzione. Portiere, regista e bomber, tre necessità. Dopo il fallimento di Giuntoli bocciate anche le scelte di Comolli. E se tornasse Conte? Bastoni e la condanna dei tifosi
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Gabbia evita le polemiche arbitrali: "Serve avere la forza di non essere influenzati da queste decisioni"
Serie B
Reggiana, Rubinacci: “il punto ottenuto è un mezzo risultato positivo valutando per come è iniziata la partita”
Serie C
Serie C, 28ª giornata: ribaltoni Ospitaletto e U. Brescia, ok Carpi e Crotone. La classifica dei tre gironi
Pronostici
Calcio femminile