Sanabria si perde Cristante e la Roma passa in vantaggio: 1-0 contro la Cremonese al 59'
Roma in vantaggio contro la Cremonese all'Olimpico. Sugli sviluppi di un corner battuto alla perfezione da Pellegrini, Bryan Cristante viene perso da Sanabria e incorna di testa non lasciando scampo ad Audero. Giallorossi avanti per 1-0 al 59'.
