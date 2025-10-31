Milan, Gimenez ha un problema alla caviglia. Il papà: "Non si sa cos'è. Va e viene..."

Christian Gimenez, padre di Santiago, attaccante del Milan, è intervenuto ai microfoni di Fox Sports Messico, parlando così dell'infortunio alla caviglia del figlio: "Ha un problema che va, ci sono quindi momenti in cui è a posto e infatti stava giocando senza nessun problema, e altri giorni in cui torna e sente più o meno dolore. Sinceramente non si sa cos’è… Ha momenti in cui non sente dolore e altri in cui gli fa molto male, è particolare. Prima della partita con l’Atalanta ci ho parlato, stava bene, si sentiva bene".

Come ha visto la gara di martedì?

"Primo tempo molto combattuta, con l’Atalanta che ha fatto un po’ meglio. Nel secondo tempo il Milan è andato meglio con l’ingresso di Nkunku, l’ho visto abbastanza bene. Ricci pure sta alzando il suo livello. Santiago ha un problema alla caviglia che va e viene, va e viene… Credo che abbia preso un colpo e per questo ha chiesto il cambio. Non so cosa è successo, non ho potuto parlare con lui".

Qual è il suo parere sul campionato del Milan?

"La partita con il Pisa era fondamentale, hanno perso due punti. Anche se in realtà stavano perdendo e poi hanno addirittura quasi vinto, ma sono usciti dal campo con la sensazione come se avessero perso".