Milan, Ibrahimovic sfida il Feyenoord: "Non ho paura, siamo più forti: dimostriamolo"

vedi letture

Senior Advisor di RedBird, Zlatan Ibrahimovic ha parlato nel corso del post-partita della sfida vinta dai rossoneri contro l'Hellas Verona ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole come raccolte da Milannews.it.

Su Gimenez: "Ha fatto bene, sta facendo bene, sta bene. La squadra lo sta aiutando a fare bene. Ha fatto due gol di fila in campionato e speriamo arrivi anche per la terza partita. Deve continuare, stare bene e serve aiuto reciproco. Si gioca tanto, ogni tre giorni e l'importante è che tutti stiano bene ed è importante recuperare per la partita di martedì che è molto importante".

Sull'importanza di una rosa ampia: "Ogni tre giorni c'è una partita, l'importante è avere un numero di giocatori adeguato che possano essere ruotati dal mister. Servono gambe fresche, quelli che entrano hanno fatto bene e stanno facendo bene. Non solo oggi. Così il gruppo sarà più forte, ora il livello tra chi inizia e chi parte dalla panchina è lo stesso".

Sul Feyenoord: "Adesso tocca a noi con i nostri tifosi fargli vedere che siamo più forti di loro in campo e fuori dal campo. Spero che tutti arrivino allo stadio e diano una mano, che spingano. Non sono preoccupato, so che tutti i milanisti sono presenti e leali".