Milan-Inter, la moviola di Calvarese: "Mano di Ricci? Tre motivi per cui non è rigore"

Il Milan si è aggiudicato il secondo derby stagionale, portandosi a -7 dall'Inter a 10 giornate dalla fine del campionato. A San Siro la partita non è stata difficile da gestire per Doveri, anche se un caso su tutti ha fatto discutere: il tocco di braccio di Ricci in area rossonera, senza la concessione di un rigore per l'Inter.

L'ex arbitro Gianpaolo Calvarese dalle colonne di Tuttosport oggi in edicola ha scritto in merito: "Fa bene Doveri a lasciar correre: l'arto è in posizione naturale, non aumenta la sagoma e il centrocampista rossonero prova addirittura a levarlo". Calvarese fa notare poi che il pallone proveniva poi da distanza ravvicinata, dunque "è corretto non concedere il calcio di rigore".

Lo stesso dicasi per il presunto fallo di mano di Saelemaekers ("la tocca con il deltoide") e per il contatto De Winter-Esposito ("è il calciatore dell'Inter che finisce per calciare l'avversario"): niente penalty in entrambi i casi. Avventato invece il fischio nel finale sul calcio d'angolo che porterebbe al gol annullato all'Inter: "Fa un pasticcio perché fischia dopo che il pallone è partito", scrive Calvarese. Il richiamo andava fatto prima, visto che una volta battuto l'angolo, il pallone a quel punto si trova in gioco.