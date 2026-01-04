Milan, l'identikit del difensore e i nomi da monitorare: c'è anche Aké del City

Il Milan valuta, dopo l'arrivo di Niclas Fullkrug nel reparto d'attacco, un innesto in difesa. L'identikit, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, preferibilmente dà precedenza a chi rispetta parametri quali la conoscenza pregressa del campionato italiano e il fatto di saper giocare sia in una difesa a tre che in una difesa a quattro, sia come centrale che come braccetto.

Insomma, i rossoneri cercano un profilo che possa dare una mano già nell'immediato alla squadra di Massimiliano Allegri. Quali nomi possono corrispondere a tale profilo? Il quotidiano cita il centrale bianconero Federico Gatti, anche se la Juventus non apre alla cessione. Dall'ex Napoli Kim e dal Bayern Monaco non arrivano aperture, su Radu Dragusin va valutata con attenzione la risposta fisica del giocatore dopo il rientro dall'infortunio.

Si legge poi il nome di Natthan Aké del Manchester City: l'olandese è già stato nel mirino del Diavolo un paio di anni fa e in vista del Mondiale che si giocherà fra qualche mese fra Stati Uniti, Messico e Canada, cerca un minutaggio più elevato di quello che gli garantiscono in Inghilterra. In questo caso però l'affare potrebbe sbloccarsi più avanti, magari nell'ultima settimana di mercato invernale, quando questo genere di situazioni sono più facili da portare a buon fine.