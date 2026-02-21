Che guadagno per il Milan nei secondi tempi! Sfida contro chi sa capitalizzare i gol

Non è primo in classifica, ma il Milan di Massimiliano Allegri ha indubbiamente la serie positiva più lunga di tutta la Serie A. Dopo aver perso inaspettatamente alla prima giornata di campionato, la formazione rossonera ha saputo ottenere la bellezza di 24 risultati utili di fila (15 vittorie e 9 pareggi). Il Parma ha vinto le ultime due partite giocate in campionato e c’è da dire che ha saputo capitalizzare la massimo le sole 18 reti segnate fin qui (penultimo attacco della Serie A, peggio solo il Lecce con 17).

Nella Milano rossonera, in campionato, non c’è storia, o quasi, tra queste due squadre. Il Milan ha vinto 18 volte contro le sole tre del Parma. L’ultimo successo dei ducali è del 16 marzo 2014 (2-4). Dopo di questo i milanesi hanno messo insieme quattro vittorie e un pari contro gli emiliani tra le mura amiche.

E’ indubbio il fatto che il Milan riesca spesso a cambiare passo nei secondi tempi. La squadra di Allegri è quella che, nettamente, ha guadagnato più punti dopo l’intervallo con un bel +16. Prima dello svolgimento di questo turno è anche quella che ha segnato di più nella fascia intermedia dei match, quella che va dal 31’ al 60’.

18 reti all’attivo e soprattutto solo 8 marcatori diversi. In questo caso qui, il Parma è la squadra di A che chiude la graduatoria insieme al Verona.

TUTTI I PRECEDENTI A MILANO (SERIE A)

28 incontri disputati

18 vittorie Milan

7 pareggi

3 vittorie Parma

58 gol fatti Milan

29 gol fatti Parma

LA PRIMA SFIDA A MILANO

1990/1991 Serie A Milan vs Parma 0-0, 34° giornata

L’ULTIMA SFIDA A MILANO

2024/2025 Serie A Milan vs Parma 3-2, 22° giornata